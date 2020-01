Imprese, in Italia 575 mila guidate da under 35: una su 3 non supera i 5 anni di vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Ai giovani piace ancora fare impresa anche se crescono le difficolta’. Ma quando riescono a superare la fase di avvio, i giovani “under 35” sono piu’ resistenti rispetto agli altri imprenditori. Inoltre un’impresa giovanile su 3 chiude i battenti nei primi 5 anni di vita e di queste quasi la meta’ non supera il biennio. Il risultato e’ che in otto anni si sono perse 122 mila Imprese “under 35”, portando a quota 575mila l’esercito delle iniziative imprenditoriali guidate da giovani. E’ questa la fotografia scattata dall’indagine Unioncamere sulle Imprese giovanili tra il 2011 e il 2018. Un dato che emerge e’ che quasi 41 mila imprenditori under 35 nati al Sud sono andati al Centro Nord per mettersi in proprio. Poco meno della meta’ ha scelto la Lombardia (26%) o il Lazio (22%). “Secondo i nostri ... Leggi la notizia su ildenaro

