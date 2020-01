Gattuso: “Mertens out, non rischiamo Koulibaly. No Allan a centrocampo. Ecco perché Insigne è penalizzato” (Di domenica 5 gennaio 2020) La conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida contro l’Inter, in programma domani sera al San Paolo. Da domani, considerando il ciclo terribile che vi attende, vedremo già il suo Napoli? “Non dobbiamo pensare al ciclo terribile di partite che abbiamo, ma a preparare quella di domani. Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima, una delle più forti a livello fisico e che abbina qualità di gioco. Serve la gara perfetta. Se facciamo la gara fatta col Sassuolo, saranno guai per noi. Dobbiamo tenere bene il campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo”. Su cosa bisogna migliorare? “Dobbiamo migliorare su come tenere il campo, come si deve soffrire, questa squadra ha ampi margini di miglioramento, solo il lavoro sul campo ci porterà a migliorare, ma ci sono partite da giocare e serve l’entusiasmo ... Leggi la notizia su forzazzurri

