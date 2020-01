Gattuso: «Il mercato? Ora siamo in meno a centrocampo» (Di domenica 5 gennaio 2020) Un altro stralcio della conferenza di Gattuso. Qui parla di mercato e di condizione fisica. mercato? Non è corretto parlarne, per chi sta facendo tanta fatica, se arriverà qualcuno spiegherà perché è arrivato. Mi piace lavorare con le coppie, in questo momento siamo in meno a centrocampo. Grandi margini di miglioramento anche per quel che riguarda la capacità di soffrire. Voglio vedere l’entusiasmo che ho visto dal primo giorno. I ragazzi stanno facendo grandissima fatica, hanno gli occhi di chi sta dando tutto». Voglio vedere la compattezza, voglio vedere una condizione migliore per come voglio giocare io perché facciamo corse diverse. Qualcuno può dire Gattuso mette le mani avanti perché la squadra era a pezzi, ma sono metodologie diverse, quando c’è un cambiamento serve tempo. Dobbiamo continuare, tra 2-3 settimane possiamo tirare la prima linea”. L'articolo Gattuso: «Il mercato? Ora ... Leggi la notizia su ilnapolista

