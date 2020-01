Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020: la graduatoria dopo il Tour de Ski. Alexander Bolshunov in vetta (Di domenica 5 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio il Tour de Ski: queste le graduatorie dopo la prova multistage, con il russo Alexander Bolshunov che passa in testa alla graduatoria generale e rafforza il primato in quella distance, mentre nelle sprint è sempre primo il norvegese Johannes Klaebo. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1081 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1006 3 USTIUGOV Sergey RUS 845 4 NISKANEN Iivo FIN 593 5 ROETHE Sjur NOR 581 20 PELLEGRINO Federico ITA 227 59 SALVADORI Giandomenico ITA 33 62 ZELGER Stefan ITA 28 63 HELLWEGER Michael ITA 27 66 de FABIANI Francesco ITA 24 72 RASTELLI Maicol ITA 21 100 GRAZ Davide ITA 9 110 ABRAM Mikael ITA 5 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 250 2 CHANAVAT Lucas FRA 202 3 PELLEGRINO Federico ITA 183 4 ... Leggi la notizia su oasport

