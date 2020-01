Attacco con il coltello in Francia, aggressore ferito dalla polizia (Di domenica 5 gennaio 2020) Attacco con il coltello in Francia. Un uomo al grido ‘Allah Akbar’ ha aggredito alcuni passanti. ferito dalla polizia che lo ha fermato. METZ (Francia) – Attacco con coltello in Francia. A Metz la polizia è dovuta intervenire per fermare un radicalizzato che con un’arma in mano era pronto ad aggredire alcuni agenti e i passanti. I militari sono riusciti ad arrestare il terrorista dopo un breve conflitto. L’uomo è rimasto ferito anche se non sembra essere in pericolo di vita. La situazione è ritornata tranquilla nella cittadina francese con il fermato che era ‘radicalizzato’ ma il suo tentativo odierno era isolato. L’attenzione resta massima in tutta la zona visto che si tratta del secondo episodio in poche ore. dalla Francia all’Italia: massima allerta terrorismo I due episodi successi in Francia non gli unici registrati ... Leggi la notizia su newsmondo

