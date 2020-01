ATP Cup 2020, Italia-Stati Uniti: data, orari, programma, tv e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 è pronta ad emettere i suoi primi verdetti. Mentre sono ancora in corso gli incontri della seconda tornata, noi ci proiettiamo più avanti, all’ultima sfida del girone D, quella che opporrà l’Italia agli Stati Uniti. Il programma della contesa, che si svolgerà a Perth (Australia) in data 7 gennaio, prevede un orario d’inizio alle 10.30 Italiane (17.30 locali): come da regolamento, a determinare l’esito del confronto saranno due singolari e, a seguire, il doppio. A scendere in campo per il primo singolare saranno Stefano Travaglia e Taylor Fritz, mentre il secondo match di giornata opporrà i numeri uno delle due Nazionali, ossia Fabio Fognini e John Isner; a seguire, ci sarà il doppio, i cui partecipanti devono ancora essere ufficializzati. A completare il team a stelle e strisce ci sono anche Tommy Paul, Rajeev Ram e Austin Krajicek. ... Leggi la notizia su oasport

