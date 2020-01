Pisano pensa a una "password di Stato" per servizi pubblici e privati online. Gelo Pd (Di sabato 4 gennaio 2020) Per molte settimane Paola Pisano era accusata di essere un ministro ombra. Le sue recenti iniziative e dichiarazioni, invece, l’hanno messa nel centro dell’agone politico. Prima la polemica sul Piano Innovazione del Governo in cui, tra i ringraziamenti, compare il nome di Davide Casaleggio, fondatore della Piattaforma Rousseau. Ora lo scontro è sull’identità digitale. “Con l’identità digitale noi avremo un’unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per i servizi digitali della Pubblica amministrazione, ma anche del privato. Per esempio i nostri conti in banca, prenotare un’auto in sharing, andare al cinema, comprare su Amazon” ha detto la ministra M5S dell’Innovazione in un’intervista a Radio Rai. “User e password dovrebbero ... Leggi la notizia su huffingtonpost

