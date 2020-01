Mercato Fiorentina, Ranieri interessa in Serie B: un club interessato (Di domenica 5 gennaio 2020) Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, potrebbe finire la sua stagione lontano dal Franchi: un club di Serie B su di lui Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, potrebbe finire la sua stagione con una maglia addosso diversa da quella viola. Il giovane classe 1999 ha gli occhi addosso di un club di Serie B. Il difensore viola, come riportato da Sky Sport, è finito nel mirino del Pordenone, autentica squadra rivelazione della Serie B. La Fiorentina potrebbe cederlo in prestito per accelerare il processo di crescita. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pizzico76 : Meno male che Corvino non è più a Firenze sennò Destro sarebbe tornato d'attualità in questi giorni di mercato ...… - mainsport_it : RT @mainsport_it: Dopo la pausa per le feste natalizie, il calciatore della #Fiorentina , Federico #Chiesa , ha parlato del sessione immin… - Fiorentinanews : #Bertuzzi : 'Le opportunità per fare il grande colpo di #mercato ci sono. #Commisso deve costruire il futuro dell… -