Matilde Brandi, bellezza infinita a 50 anni. Foto in bikini, e tutti notano quel particolare: “Auguri!” (Di sabato 4 gennaio 2020) Avere 51 anni e non sentirli, o meglio non dimostrarli. Matilde Brandi non è certamente una donna che passa inosservata e chiunque vorrebbe mantenere la stessa tonicità e sensualità. La showgirl, ballerina o co-conduttrice di programmi che hanno fatto la storia del varietà italiano come: “Domenica In”, “Fantastico”, “Torno Sabato”, “Scommettiamo che” e “Il Bagaglino” è sparita dalle scene per parecchi anni, ma decide di tornare e lo fa in grande stile. La sua carriera è passata in secondo piano da quando, dalla relazione con il commercialista Marco Costantini, sono nate nel 2006 le sue gemelle Sofia e Aurora. In questi anni la Brandi ha aperto una scuola di danza, sua prima vera passione, e ha fatto molto teatro, in modo da riuscire a stare vicina alla famiglia. Una scelta della quale non si è mai pentita, ma ora che le figlie ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

