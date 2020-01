Massimo Giletti, grave lutto per il conduttore televisivo (Di domenica 5 gennaio 2020) grave lutto per il giornalista Massimo Giletti. È di questa mattina la notizia della morte del padre, Emilio Giletti, ex pilota automobilistico italiano e, proprietario della fabbrica di famiglia Giletti S.p.A. situata a Ponzone, nel comune di Valdilana. Emilio Giletti aveva 90 anni ed è deceduto, per cause naturali, all’ospedale di Novara. L’uomo, noto imprenditore, lavorava nell’azienda di famiglia fondata ben 100 anni fa. Nella stessa, il conduttore televisivo Massimo Giletti aveva lavorato per un periodo di tempo. L’uomo, oltre che famoso imprenditore, era anche un bravissimo pilota d’auto sportive. Tra le sue imprese, è nota a tutti la vittoria a la Mille Miglia nel 1953. Nonostante la notizia del decesso del padre stia circolando da qualche ora, non compaiono dichiarazioni o particolari segnali da parte del figlio Massimo che, in preda ad un ... Leggi la notizia su trendit

