Maltempo: il Comune di Napoli dispone la chiusura dei parchi (Di sabato 4 gennaio 2020) A seguito dell’avviso di allerta meteo – di colore verde – per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e fino alle ore 18 di lunedi’ 6 gennaio 2020 – salvo ulteriori valutazioni – i competenti Uffici del Comune di Napoli hanno disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e per tutta la giornata di lunedi’ 6 gennaio mentre i cimiteri resteranno aperti domenica 5 gennaio e saranno chiusi lunedi’ 6 gennaio. Sul sito web del Comune sono riportate le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento. Dal Comune di Napoli invitano, pertanto, a prestare attenzione in prossimita’ di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

