LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Klaebo imbattibile, Pellegrino fuori ai quarti. Lucia Scardoni quinta, rivince Lampic (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 13.01 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13.00 Klaebo imbattibile! Battuto Ustiugov, poi Bolshunov, ed è anche testa del Tour de Ski per il fenomeno norvegese per un secondo! 12.58 Ritmo piuttosto alto, i russi cercano di lavorare per tagliare fuori almeno Golberg 12.56 Ed ecco dunque il via, partita una finale maschile che si preannuncia intensissima! 12.53 I sei finalisti della gara maschile stanno andando di nuovo alla partenza per la loro ultima sfida. Intanto al femminile secondo posto per Jacobsen nei confronti di Diggins, terza 12.51 E tra poco è il momento della finale maschile, con Klaebo e Golberg a sfidare Bolshunov, Ustiugov, Melnichenko e Retivykh 12.49 DI NUOVO LAMPIC! Bottino pieno nelle Sprint per lei in questo Tour de ... Leggi la notizia su oasport

AngeloR54671811 : RT @1958Sylvie: @RadioItalia @mengonimarco l'unico di cui mi faccio più Live possibili. Dubito che ci sarà un Mengoni Tour 2020 ?? purtroppo?? - zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni quinta tra le donne rivince Lampic! -… - zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Pellegrino spera nel ripescaggio. Lucia Scardoni in semifina… -