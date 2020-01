LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Anderson 6-5, tra poco Nadal (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 SERBIA-SUDAFRICA – Anderson annulla l’ennesima palla break a Djokovic prima di mandare il primo set al tiebreak. 12:25 SPAGNA-GEORGIA – Cominciata la sfida tra Nadal e Basilashvili con il break a freddo del georgiano! 12:21 SERBIA-SUDAFRICA – Djokovic invece è velocissimo e tiene la battuta a zero: 6-5 per il serbo. 12:19 SERBIA-SUDAFRICA – Anderson porta a casa un altro turno di servizio soffertissimo: 5-5. 12:17 AUSTRIA-CROAZIA – Break di Thiem in apertura secondo set contro Coric. 12:13 AUSTRIA-CROAZIA – Coric vince il primo set contro Thiem chiudendo il tiebreak 7-4. 12:12 AUSTRIA-CROAZIA – Recupera un mini-break Thiem, Coric conduce 5-4 ed ha due servizi per chiuderla. 12:09 AUSTRIA-CROAZIA – Partenza a razzo nel tiebreak per Coric, avanti 4-1 con doppio mini-break su ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 4 gennaio in DIRETTA: Cilic supera Novak match point per Djokovic contro Anderson! Più tardi in s… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 4 gennaio in DIRETTA: Cilic supera Novak più tardi tocca Djokovic e Nadal! - #gennaio #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 4 gennaio in DIRETTA: 1-1 tra Cilic e Novak più tardi tocca Djokovic e Nadal! - #gennaio… -