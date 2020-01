Lady Gaga è fidanzata? Il bacio con un uomo misterioso (Di sabato 4 gennaio 2020) Lady Gaga è fidanzata? Su Twitter circola il video della cantante mentre bacia un ragazzo misterioso Negli ultimi mesi del 2018 Lady Gaga ha conosciuto Christian Carino, avviando una love story lungamente chiacchierata. Sembrava che i due facessero sul serio, tanto da lasciar credere al matrimonio. Per le nozze erano già partiti i preparativi. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere in Italia, ma improvvisamente i fidanzati hanno decretato la rottura. E la cantante ha avuto un flirt pochi mesi fa con Dan Horton. Senza l’esito sperato, e così l’artista si è nuovamente ritrovata single. Al centro dei pettegolezzi, la presunta relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper non ha mai ottenuto conferma. bacio allo scoccare della mezzanotte Eppure, con il via al 2020 molti progetti bollono in pentola. Nella professione uscirà il nuovo disco di inediti della pop star italo-americana, al quale sta ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Lady Gaga è fidanzata? Il bacio con un uomo misterioso - - infoitestero : Un po' Bond e un po' Lady Gaga, Soleimani numero 2 di Teheran - KontroKulturaa : Lady Gaga a Sanremo 2020, Amadeus non molla la presa: “Mi piacerebbe” - -