Italia-Norvegia in tv, Atp Cup 2020 (domenica 5 gennaio): orari, programma, streaming e ordine di gioco (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo la pesante sconfitta subita per mano della Russia, domani 5 gennaio l’Italia torna in campo contro la Novergia nella seconda partita dell’ATP Cup 2020. L’obiettivo degli azzurri è quello di rientrare tra le due migliori seconde e per poterlo raggiungere è necessario vincere per 3-0 in attesa della sfida contro gli USA. Molto verosimilmente saranno nuovamente Fabio Fognini e Stefano Travaglia i due singolaristi dell’Italia. Il ligure ha ben figurato contro Medvedev che ha avuto la meglio in tre set. Il giovane Casper Ruud non rappresenta un ostacolo impossibile da superare. Il numero 54 del mondo è di certo uno dei prospetti migliori del tennis mondiale ma se l’azzurro riuscirà a mettere in campo il suo miglior gioco allora non dovrebbero esserci problemi. Impegno non proibitivo anche per Travaglia che si troverà di fronte il numero 332 del ranking ... Leggi la notizia su oasport

