Incidenti sul lavoro: grave un agricoltore ferito dal proprio motozappa in Sicilia (Di sabato 4 gennaio 2020) Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Giallonardo, fra Realmonte e Siculiana, in provincia di Agrigento. L’uomo stava arando un terreno con una motozappa quando un piede gli e’ rimasto incastrato nel mezzo. L’agricoltore e’ stato trasportato in ambulanza nel vicino campo sportivo di Siculiana e da li’ in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.L'articolo Incidenti sul lavoro: grave un agricoltore ferito dal proprio motozappa in Sicilia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

funkyoulow : @IlMist Sul breve perde la Champions E so che non sarai d’accordo ma il mondo intero dice: Premier league Liga Bund… - VolaMalpensa : Buongiorno e buon Anno @clientiANAS, segnaliamo in #ss336 della #Malpensa presenza di rottami e pezzi vari di auto… - larguiz : @MichMastrobuoni @repubblica Solo se produci di meno. Il maggior riposo aumenta la produttività in maniera spettaco… -