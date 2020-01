Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro concorrente (Scheda) (Di domenica 5 gennaio 2020) Paolo Ciavarro sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.Per il conduttore figlio d'arte (i suoi genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro), si tratta della prima esperienza in un programma di genere reality show anche se il 28enne romano, nel 2013, ha preso parte alla seconda edizione di Pechino Express, il reality-game di Rai 2, insieme al padre, conquistando il quinto posto finale.Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro concorrente (Scheda) pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 22:46. Leggi la notizia su blogo

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano - GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… -