Gattuso può sorridere, recupera Fabian Ruiz (Di sabato 4 gennaio 2020) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso può sorridere. Gattuso sta apprezzando i continui miglioramenti di Koulibaly e Fabian Ruiz appare pienamente recuperato per la sfida all’Inter: “Si è rivisto sul campo, anche se soltanto per svolgere un lavoro personalizzato, ma tanto basta per alimentare la speranza che Kalidou Koulibaly possa essere lunedì protagonista della sfida contro la capolista Inter. Sia chiaro: il suo rientro in tempi così brevi rimane assai difficile, ma il senegalese sta provando ad accelerare per vedere come risponde la sua coscia destra “stirata” lo scorso 14 dicembre, in quel disastroso inizio contro il Parma.” Annata segnata “Una stagione che sembra maledetta per il forte centrale che ha risentito di una preparazione approssimativa per via della Coppa d’Africa. Qualche prestazione degna del suo livello – vedi le ... Leggi la notizia su forzazzurri

sscalcionapoli1 : Cronache di Napoli – Ghoulam può accordarsi in prestito col Fenerbahce, Gattuso sponsor di uno scambio con la Juven… - SiamoPartenopei : Lobotka-Napoli, Repubblica: Gattuso attende comunicazioni, De Laurentiis nelle prossime ore può definire il suo tra… - SiamoPartenopei : Cronache di Napoli - Ghoulam può accordarsi in prestito col Fenerbahce, Gattuso sponsor di uno scambio con la Juven… -