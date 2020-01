Fratellini si schiantano col bob sulle piste di Valdidentro: grave un bimbo di 4 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Ennesimo incidente ad alta quota. Nel pomeriggio di sabato, due Fratellini di 4 e 1 anni stavano facendo una discesa a bordo di uno slittino sulle piste di Valdidentro, in provincia di Sondrio. A un certo punto i due piccoli sono andati a sbattere contro una pianta: secondo le testimonianze raccolte dai militari del Sagf della guardia di Finanza di Bormio, l’impatto sarebbe stato molto violento. Aperte le indagini sull’incidente. grave il maggiore Il bimbo di 4 anni, seduto sulla parte anteriore dello slittino, è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È ricoverato in grave condizioni: la prognosi resta riservata. Fuori pericolo invece il bimbo di un anno. Leggi anche: Nuova valanga sulle Dolomiti, travolti quattro scialpinisti. Morto un ragazzo di 28 anniAlto Adige, scontro tra sciatori in Val ... Leggi la notizia su open.online

LaStampa : Due fratellini di 4 e 1 anno si sono schiantati con il loro bob contro una pianta. - MediasetTgcom24 : Fratellini si schiantano con bob, grave bimbo di 4 anni in Valtellina #Valdidentro - Frances61084111 : RT @Corriere: Fratellini di 4 e 1 anno si schiantano con la slitta: il più grande è grave -