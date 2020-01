Eleonora Rocchini svela la verità su Nunzio: “Dopo che ho lasciato Oscar mi sono presa una cotta per lui…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Eleonora Rocchini svela ai fan quando ha iniziato a frequentare Nunzio, i due dopo poco si sono allontanati ma ad oggi si sono riavvicinati Eleonora Rocchini ha fianlemnte svelato la verità su Nunzio, ex fidanzato di Dalila Branzani. Le due ex cognate si definivano sorelle, ma il flirt tra l’ex di Oscar Branzani e Nunzio ha rovinato il loro bellissimo legame. Sul suo profillo Instagram la Rocchini, riferendosi a Dalila, ha spiegato: “Innanzitutto io non ho rubato il fidanzato a nessuno, come invece vi hanno fatto credere, o comunque non ho rubato l’ex fidanzato per cui ancora lei soffriva”. Eleonora Rocchini parlando dell’ex amica ha continuato dicendo: “Era di nuovo felice con un’altra persona che era Cristian, che è una persona incredibile e alla quale voglio molto bene. Eravamo tutti felici, uscivamo tutti insieme. Cristian aveva un bellissimo rapporto con Nunzio, erano ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

