Ceccano, figli sottratti per un disegno dagli assistenti sociali. Il Pm archivia il caso (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono tre i bambini che erano stati strappati a una famiglia di Ceccano dai servizi sociali a causa di un disegno incriminato. L’incubo, però, ha finalmente una fine: il pm ha archiviato il caso, e i piccoli potranno tornare a casa. Era stato un disegno realizzato dalla bambina, che ritraeva la mamma con un matterello … L'articolo Ceccano, figli sottratti per un disegno dagli assistenti sociali. Il Pm archivia il caso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

