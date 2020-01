Ascolti Tv venerdì 3 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) Ascolti Tv venerdì 3 gennaio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Una tata magica – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La porta dei Sogni – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Indiana Jones e il tempio maledetto – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % L’attimo fuggente – La7 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Tutto quello che vuoi – Rai 3 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % CR4 La repubblica delle donne – Rete 4 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 ... Leggi la notizia su dituttounpop

MonsterYay_ : Vogliono di nuovo il flop. Il venerdì non avranno scampo contro il cantante mascherato che secondo me avrà ottimi ascolti. Peggio per loro. - SvettyLove : Quando ascolti troppo i pareri degli altri, smetti di sentire ciò che il tuo Cuore dice ?? Buongiornooooo ??… - WalterCabrini : @markorusso69 @Masssimilianoo Piccolo consiglio ascolti radio 24 al venerdì dalle 17.30 alle 18.00 circa. Cottarell… -