Al Vomero i saldi invernali partono con cumuli di rifiuti in strada (Foto) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Come se non bastassero le buche che costellano carreggiate e marciapiedi, il traffico con clacson strombazzanti a tutte le ore del giorno con conseguente inquinamento ambientale, anche in questi primi giorni del 2020, nell'area collinare della città, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, bisogna ogni giorno anche fare i conti con il pattume e le montagnole di rifiuti diffusi un poco dappertutto, specialmente nei pressi delle campane per la differenziata". E quanto afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che nella giornata odierna ha realizzato l'ennesimo dossier Fotografico per documentare il degrado e l'abbandono che continua a caratterizzare strade e piazze della municipalità partenopea. "Il cumulo più consistente si registra, ancora una volta, in via Luca Giordano ...

