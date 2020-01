Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 09:15 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma; SI RALLENTA INOLTRE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE Roma; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE: LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 ... Leggi la notizia su romadailynews

