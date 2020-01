Sky, dopo la Befana torna Calciomercato L'Originale. Le trattative raccontate sulla neve (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato, si ricomincia. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna tornano in onda su Sky per guidare gli appassionati nel mondo delle trattative e dei retroscena, tra accordi siglati e 'matrimoni' sfumati.Certo, l’arrivo di Ibrahimovic al Milan ha anticipato un po’ tutti, ma dal 7 gennaio anche Calciomercato L’Originale avrà modo di concentrarsi sulla sessione invernale, con una no-stop che proseguirà fino alla fine del mese.Sky, dopo la Befana torna Calciomercato L'Originale. Le trattative raccontate sulla neve pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 21:50. Leggi la notizia su blogo

SkySportMotoGP : ?? Continuare o smettere dopo il 2020? ?? @ValeYellow46 fissa la deadilne per la sua decisione ?… - carlolavore : E l'diota Salvini getta benzina sul fuoco! Attacco Usa in Iraq, massima allerta e basi blindate per i militari ital… - PierpaoloPros : @ArenaRosario @EnzoArlotta29 Dai rosà sky è super attendibile però ultimamente fa cilecca 8 giorni fa 'darmian all'… -