Sci di fondo: Astrid Jacobsen vince la mass start in Val di Fiemme al Tour de Ski 2020! Quarta Johaug, subito davanti a Oestberg (Di venerdì 3 gennaio 2020) Astrid Uhrenholdt Jacobsen vince con pieno merito la 10 km mass start a tecnica classica femminile della Val di Fiemme, valida per la quattordicesima edizione del Tour de Ski. La norvegese precede in una volata sempre comandata la svedese Ebba Andersson e la tedesca Katharina Hennig, distanti rispettivamente quattro decimi e un secondo dal suo tempo di 29’07″9. Per lei si tratta di un balzo importante nella classifica del Tour de Ski, dove occupava il quinto posto prima della gara odierna. Quarto posto a 6″2 per Therese Johaug, che però ha dei motivi per sorridere, nonostante l’avvicinarsi di Jacobsen: la sua rivale più prossima, Ingvild Flugstad Oestberg, arriva infatti dietro di lei, a 6″8, anche a causa della rottura di un bastoncino proprio nel finale, quando stava guidando la gara davanti ad Anderson e Hennig. Si allontana la russa Natalia Nepryaeva, ... Leggi la notizia su oasport

