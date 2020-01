Pogba al Real? Zidane glissa: «Non rispondo» – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo al Real Madrid di Paul Pogba – VIDEO Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Getafe. Il tecnico dei blancos ha avuto modo di parlare anche del possibile arrivo tra le merengues di Pogba. Pogba – «Su Paul Pogba non rispondo. Non dico niente perchè Paul fa parte di un’altra squadra. La cosa più importante per lui, visto l’infortunio, è tornare in campo il prima possibile» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

