"Petrolio, prezzo in rialzo", l'allarme di FederPetroli dopo l'uccisione di Qasem Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) dopo il raid aereo degli Stati Uniti che ha causato l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, i mercati europei hanno visto in rialzo il prezzo del Petrolio. In particolare, a salire di 1,96 dollari, è il Brent che raggiunge quota 68,21 dollari a barile, mentre il Wti avanza di 1,73 dollari Leggi la notizia su liberoquotidiano

Corriere : Il prezzo del petrolio schizza in alto dopo l’attacco Usa a Bagdad - nicoplanner : @PaolaVaresi Intanto le borse implodono e il prezzo del petrolio si alza. A pagare saranno sempre i cittadini poveri - Esteban__96 : Il prezzo del prezzo del petrolio sale, e con esso la benzina. Come sempre la gente comune e' costretta a pagare i… -