Migranti: rivolta nell'hotspot di Trapani (Di venerdì 3 gennaio 2020) rivolta di Migranti all’interno dell’hotspot di contrada Milo di Trapani. Un gruppo di Migranti ospiti del centro, nella tarda serata di ieri, ha dato fuoco ad alcuni materassi nei tre padiglioni. Celere l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Trapani, che hanno spento l’incendio senza che fossero registrati feriti. Secondo il quotidiano La Sicilia, è probabile che l'incendio sia stato appiccato per creare un diversivo per consentire una fuga. In corso le indagini delle autorità locali. Sardegna: sbarcati 38 Migranti, già trasferiti in centro di accoglienza Sono in tutto 38 le persone sbarcare nelle coste meridionali della Sardegna nelle ultime ore, sono già stati trasferiti in un centro di accoglienza Migranti: rivolta nell'hotspot di Trapani é stato pubblicato su Polisblog.it alle 11:52 di ... Leggi la notizia su blogo

