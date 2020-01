Michael Moore sull'uccisione di Qassem Soleimani: "Americani, preparatevi alla guerra" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Michael Moore ha commentato su Twitter la notizia dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani con un post funesto. Anche Michael Moore ha commentato l'uccisione di Solemaini, il generale iraniano morto in un raid aereo statunitense sull'aeroporto di Bagdad, e l'ha fatto via Twitter con un post dai toni funesti. "Salve compagni Americani. Conoscete quest'uomo? Sapevate che era un vostro nemico?": così comincia il messaggio di Michael Moore, noto tanto per i suoi documentari di denuncia sul "sistema America" (tra i più noti Fahrenheit 11/9 e Bowling a Columbine) quanto per le proprie posizioni politiche diametralmente opposte a quelle dell'attuale presidente Donald Trump. E il tweet, accompagnato da una foto del capo delle forze iraniane al-Quds ucciso nella notte, ... Leggi la notizia su movieplayer

HuffPostItalia : Michael Moore: 'Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli' - PatrizSarda : RT @HuffPostItalia: Michael Moore: 'Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli' - iamfabrdm : RT @HuffPostItalia: Michael Moore: 'Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli' -