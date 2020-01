Meningite, è allerta in Lombardia: a Villongo si cerca portatore sano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo il quarto caso di Meningite, e il secondo decesso, sulla sponda bergamasca del lago di Iseo, l’ipotesi alle quali stanno lavorando le istituzioni e’ che a Villongo (Bergamo), paese dove si sono registrati tre casi e un decesso, ci sia un portatore sano di meningococco C. Per identificarlo Ats Bergamo e assessorato alla Sanita’ di Regione Lombardia hanno disposto un’indagine a campione tra la popolazione con tamponi salivali. E’ stato deciso di effettuare 200 prelievi su una popolazione di settemila persone.L'articolo Meningite, è allerta in Lombardia: a Villongo si cerca portatore sano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

