Il free rider oltre gli schemi dell'Homo Oeconomicus (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il free rider si trasforma da problema in opportunità perché ingrossa e accelera il flusso delle idee condivise i cui valori incommensurabili fanno da contrappeso alla riduzione dell'accuratezza dovuta all'aumento della complessità. L'impresa monolitica e razionalista si prefigge di raggiungere la massima precisione con i Big Data, una valanga di dati misurabili mediante macchine altamente specializzate. L'impresa dalla mente onnicomprensiva ed empatica presta grande attenzione alla suggestività, all'eclettismo, alle metafore che esaltano le forze organiche anziché quelle meccaniche, all'intuizione, all'ispirazione e all'immaginazione. Questi e altri valori che non hanno limiti sono innati all'essere umano nelle sue variegate personalità che vanno oltre l'Homo Oeconomicus, il massimizzatore di utilità per il quale conta solo ciò che può essere misurato perché la nitidezza dei dati ...

