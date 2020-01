GF Vip 2020 anticipazioni, Marisa Laurito rifiuta: “No ai reality!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grande Fratello Vip anticipazioni, Marisa Laurito svela: “Dico sempre di no” Il Grande Fratello Vip partirà martedì prossimo. Il 7 gennaio Alfonso Signorini sarà al timone della quarta edizione del padre dei reality, orfano quest’anno di Ilary Blasi. In queste ore sono stati ufficializzati diversi nomi, ma sono venuti a galla anche rifiuti importanti. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Marisa Laurito ha parlato proprio del GF Vip e del fatto che spesso le è stato proposto di partecipare a questo tipo di programmi tv. “Ci provano ogni anno, ma dico sempre di no. Eduardo De Filippo si rivolterebbe nella tomba se mi vedesse in uno show del genere … Ho rifiutato pure Amici Celebrities, avevo già preso impegni con il teatro, la mia prima passione”. Sono state queste le parole di Marisa Laurito sul Grande Fratello Vip 2020 e sugli altri reality. ... Leggi la notizia su lanostratv

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - zazoomblog : Teresa Langella lascia i social: ipotesi Grande Fratello VIP o Cantante mascherato - #Teresa #Langella #lascia… - Unf_Tweet : DOVE LA VEDREMO? #TeresaLangella lascia i social: ipotesi Grande Fratello VIP o Cantante mascherato -