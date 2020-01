Germania, aumenta la disoccupazione per la prima volta in sei anni: “Mercato del lavoro stabile, ma segni di debolezza dell’economia” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per la prima volta dal 2013 in Germania a dicembre è cresciuta la disoccupazione. È quanto emerge dalle rilevazioni della Ba, Agenzia federale del lavoro, che parla di una generale debolezza dell’economia. Il numero dei senza lavoro è salito a 2 milioni e 227mila, 47mila in più rispetto a novembre e 18mila in più rispetto a dicembre 2018, risalendo così ai livelli del 2013. Il tasso di disoccupazione è cresciuto di 0,1 punti percentuali al 4,9%. Nell’ultimo mese del 2019 si sono persi 8mila posti di lavoro, il doppio rispetto a quelli previsti. “Alla fine dell’anno il mercato del lavoro si mostra largamente stabile. Ma si possono vedere i segni di debolezza dell’economia”, commenta la Ba. A novembre, i disoccupati erano scesi a 2 milioni e 180mila unità, il livello più basso dal 1990, anno della riunificazione. L'articolo Germania, aumenta la disoccupazione per la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

