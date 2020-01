FOTO Davide Formolo, la nuova maglia di Campione d’Italia fa discutere: il tricolore è quasi invisibile (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sta facendo discutere la maglia di Campione italiano che Davide Formolo indosserà per la prima parte del 2020. La UAE Emirates, nuova squadra del 27enne, ha infatti presentato le casacche per la stagione agonistica che incomincerà tra pochi giorni e il tricolore è praticamente invisibile su quella del ribattezzato Roccia che ha lasciato la Bora-hansgrohe per accasarsi alla corte della formazione degli Emirati Arabi Uniti. I colori della nostra bandiera sono stati inseriti nella parte bassa della maglia, l’aggiunta della bandiera italiana non ha intaccato gli sponsor della formazione e occupa un minimo spazio tanto che si fa fatica a capire che sia un segno distintivo del Campione nazionale italiano. Vedremo se ci saranno degli aggiustamenti nelle prossime settimane in seguito alle polemiche delle ultime ore, Davide Formolo meriterebbe una maglia che mettesse maggiormente in ... Leggi la notizia su oasport

