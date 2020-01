Fernanda Lessa atomica: in intimo nero sconvolge il web [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fernanda Lessa potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La prossima edizione partirà a gennaio e a compiere il viaggio insieme al direttore di “Chi” saranno Wanda Nara e Pupo. In attesa di conoscere il cast completo, vediamo Fernanda Lessa in uno scatto davvero seducente… Provocante in lingerie Da sempre una donna bellissima, oggi vediamo Fernanda Lessa, 42 anni, in una immagine davvero da capogiro… Indossa della lingerie nera, ha i capelli lunghi che le ricadono morbidi sulle spalle e uno sguardo davvero sexy! Complimenti Fernanda, fai invidia alle ventenni! L'articolo Fernanda Lessa atomica: in intimo nero sconvolge il web FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

