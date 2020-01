Crisi Usa-Iran: dobbiamo aspettarci una guerra ora? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: dobbiamo aspettarci una terza guerra mondiale ora? Sul fronte del Medio Oriente, il nuovo anno si è aperto con una rapida escalation della Crisi tra Usa e Iran: l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani, morto a Baghdad in seguito a un raid degli Stati Uniti, rischia infatti di provocare nelle prossime settimane un vero e proprio terremoto. C’è chi prevede lo scoppio di un nuovo conflitto, chi parla addirittura di terza guerra mondiale e chi invece cerca di ridimensionare ciò che è successo oggi. Quello che gli Usa, su ordine del presidente Donald Trump, hanno ucciso non è semplicemente un generale dell’esercito dell’Iran, bensì il comandante delle forze speciali Al Quds, braccio armato dei Pasdaran per operazioni segrete all’estero. Molti analisti internazionali lo consideravano una delle figure chiave della strategia dell’Iran in Medio ... Leggi la notizia su tpi

