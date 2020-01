Conte e la scissione M5s: “Rischio di finire con più partiti di Prodi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Oltre alle divisioni create dai possibili provvedimenti del governo, Conte deve affrontare le continue divergenze all’interno del Movimento 5 Stelle. La più recente riguarda il caso Paragone, esponente espulso dal Movimento e che ora minaccia di portare in tribunale il suo stesso partito. Il premier non nasconde il suo timore riguardo possibili nuove scissioni M5s, dopo la fuoriuscita di Nunzio Angiola e Gianluca Rospi: “Ogni partito chiede un posto e vuole essere considerato e acContentato. Non riesco a immaginare come fare la prossima legge di Bilancio in queste condizioni”. Conte nota le similitudine con Romano Prodi, il cui esecutivo era basato su dieci partiti, ma ammette di non voler fare la sua stessa fine: “Se andiamo avanti così rischio di raggiungerlo e di superarlo. Con altri gruppi avremmo solo più instabilità”. I timori di Conte e il ricordo di ... Leggi la notizia su notizie

