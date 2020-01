Chiara Ferragni e Fedez usano account fake per difendersi? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia molto chiacchierata. Tantissime sono le critiche che ricevono ogni giorno e molti altri i commenti di chi li segue per rimanere aggiornato sulle avventure del piccolo Leone. L’ultimo scandalo riguarderebbe indirettamente proprio il bambino. Mamma Chiara ha recentemente pubblicato per errore una storia su Instagram mostrando il piccolo Leo intento a usare il tablet di famiglia. Sullo schermo erano visibili profili e password di due account fake: Chiara Ferragni e Fedez usano profili falsi? Chiara Ferragni e Fedez hanno account fake? I Ferragnez stanno trascorrendo l’ultima parte delle vacanze natalizie a Dubai, insieme al resto della grande famiglia. Nonostante il periodo di relax, gli scandali sono sempre dietro l’angolo e il 2020 è cominciato all’insegna del trash assoluto. Parrebbe infatti che Chiara abbia accidentalmente ... Leggi la notizia su notizie

