Calciomercato Inter: offerta per Vidal destinata a salire, si spera nella cessione di Gabigol (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Inter: l’offerta nerazzurro per Arturo Vidal è destinata a salire, magari sfruttando la cessione di Gabigol Arturo Vidal e Gabriel Barbosa. Intorno a questi due nomi ruota il mercato di gennaio dell’Inter. Il primo è il giocatore che i nerazzurri vogliono assolutamente acquistare, il secondo quello dalla quale cessione si aspetta di fare cassa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le trattative per il cileno sono partite e proseguono a ritmi serrati. La prima offerta di dodici milioni è destinata a salire, la richiesta di venti del Barcellona potrebbe diminuire. Marotta e Ausilio aspettano anche sviluppi dalla situazione Gabigol: una cessione immediata e remunerativa potrebbe facilitare l’investimento per il cileno e regalare a Conte il rinforzo più desiderato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

