Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato – De Ligt lascia la Juventus? Le ultime news di Calciomercato spiegano la decisione presa dalla società di Torino Calciomercato – Si è fatto tanto parlare, in queste ultime settimane, del futuro di De Ligt. Il difensore centrale della Juventus, infatti, è stato accostato ormai in maniera piuttosto insistente al Barcellona che già in estate aveva già provato a prenderlo. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate e si sta aprendo uno scenario davvero molto importante, poichè De Ligt sembra aver perso il posto da titolare fisso a discapito di Mehri Demiral (anche se contro il Cagliari alla ripresa dovrebbe giocare il nazionale olandese accanto a Bonucci). Ciò nonostante, come riporta il portale juvelive.it, la Vecchia Signora ha già deciso: a gennaio il ragazzo non si muoverà da Torino. Il motivo va ricercato nel fatto che, come sappiamo, a gennaio non ... Leggi la notizia su forzazzurri

