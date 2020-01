Brutto risveglio per Serena Enardu: se ne è accorta appena ha aperto gli occhi. Il racconto sui social (Di venerdì 3 gennaio 2020) Serena Enardu non smette di tenere aggiornati i fan sulla sua vita quotidiana. Serena, così come sua sorella Elga, sono attivissime sui social e amano parlare delle loro giornate ai follower. Le due sorelle, soprattutto tramite le storie di Instagram, parlano di tutto ciò che succede loro durante il giorno, raccontando anche le cose più spiacevoli. A Capodanno, per esempio, Serena Enardu ha svelato a tutti di di aver passato delle ore difficili per via della caldaia rotta. Cose che capitano, quindi nulla di grave ma Serena non ha potuto di fare a meno di informare i follower della sua disavventura. Ma anche nelle ultime ore ha svelato di aver avuto un Brutto risveglio. Mentre è in macchina insieme a sua sorella Elga, che Serena ha accompagnato a fare il tagliando della macchina, Serena ha raccontato il motivo del suo Brutto risveglio. Cosa è successo? Cosa ha reso il risveglio della ex ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Brutto risveglio per Serena Enardu: se ne è accorta appena ha aperto gli occhi. Il racconto sui social) Playhitmu… - rita48802996 : RT @Soffotcka: Brutto risveglio per Strasburgo dopo la notte del capodanno - silviabl1975 : RT @Soffotcka: Brutto risveglio per Strasburgo dopo la notte del capodanno -