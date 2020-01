Brescia: rissa in un campo rom, un morto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Un morto a Borgosatollo, nel Bresciano, dopo una rissa con accoltellamento all’interno di un campo rom. Secondo le prime informazione dei soccorsi, intorno alle 20 l’uomo che ha scatenato la rissa sarebbe stato investito poco dopo da un’auto e il 118 ne avrebbe constato il decesso. L'articolo Brescia: rissa in un campo rom, un morto CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

