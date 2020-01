Bordoni: chiediamo intervento Prefetto su palazzo Spin Time (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – “La sindaca Raggi dal palco del Circo Massimo ha salutato l’arrivo del nuovo anno intestandosi il successo dell’evento come se il Capodanno non fosse di per se’ una ricorrenza da festeggiare in piazza ma fosse merito suo. Il compito di un sindaco non e’ solo quello di agevolare la riuscita di grandi eventi ma anche quello di vigilare, prevedere ed impedire il verificarsi di quelli vietati con tanto di diffida del Questore.” Dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. “A Roma nella notte di Capodanno si e’ dato vita ad uno degli appuntamenti illegali piu’ grandi della storia Capitale. Un Capodanno abusivo a pagamento, tutto esentasse, organizzato nel palazzo occupato di Spin Time con un colossale rave party, dove non sono mancate risse, malori, biglietti venduti a nero, minacce e residenti esasperati ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Bordoni: chiediamo intervento #Prefetto su palazzo Spin Time: #Roma – “La sindaca Raggi dal… - LuciaMosca1 : (Capodanno abusivo, Davide Bordoni (Roma Capitale): 'Su palazzo Spin time chiediamo a Prefetto di intervenire') Se… -