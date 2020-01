Attentato dinamitardo a Foggia, danni ad auto e abitazioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Un Attentato dinamitardo e' stato compiuto a Foggia in via D'Aragona nella zona del cimitero dove una bomba e' stata fatta esplodere sotto la Discovery Range Rover di un residente della zona. La deflagrazione ha provocato ingenti danni ad altre sei auto parcheggiate accanto al Suv. danni maggiori alla parte anteriore della Range Rover, piu' una Fiat Punto ed una Fiesta. Divelta la saracinesca di un locale. In frantumi anche i vetri di alcune abitazioni ai primi piani e le vetrine di alcune attivita' commerciali. Sul posto vigili del fuoco e agenti delle volanti della questura di Foggia."Eravamo in casa abbiamo sentito questo boato fortissimo che ha fatto tremare tre palazzine". E' quanto ha dichiarato Antonio un residente del complesso di palazzine in via D'Aragona. "Pensavamo ad una fuga di gas o qualcosa di simile. E invece siamo usciti sul balcone e abbiamo visto del fumo - ... Leggi la notizia su ilfogliettone

