Ancelotti scherza con i giornalisti | «Tifate per il Liverpool?» – VIDEO

Carlo Ancelotti ha scherzato con i giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo dell'Everton in vista del derby contro il Liverpool In vista del derby di Liverpool in FA Cup in programma domenica, Carlo Ancelotti ha scherzato con i giornalisti presenti nella sala stampa dell'Everton. Il tecnico dei Toffees ha chiesto se, per caso, tra i giornalisti vi era qualcuno tifoso del Liverpool.

