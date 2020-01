Anastasio a Sanremo 2020: il vincitore di X Factor in gara all'Ariston (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anastasio parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantautore è tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Insieme a Rancore e Junior Cally, Anastasio avrà il compito di rappresentare la scena rap sul palco dell'Ariston nell'edizione del Festival guidata da Amadeus.Classe 1997, Anastasio - nome d'arte di Marco Anastasio - è nato a Meta, paese della provincia di Napoli che si affaccia sulla costiera sorrentina. La sua carriera artistica inizia ufficialmente nel 2015, quando con lo pseudonimo Nasta pubblica alcune canzoni su YouTube, alcune delle quali raccolti nell'EP Disciplina Sperimentale. Dopo il successo nella tifoseria del Napoli Calcio col brano Come Maurizio Sarri, dedicato all'allora allenatore della squadra, Anastasio ottiene grande popolarità nazionale partecipando nel 2018 a X Factor, talent ... Leggi la notizia su blogo

