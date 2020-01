Xbox Series X cambia le regole del design delle console offrendo una potenza straordinaria - articolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le regole stanno cambiando, la natura del design delle console si sta evolvendo in modo radicale, ed i presupposti che abbiamo avuto riguardo ai limiti del design nella realizzazione delle nuove macchine dovranno essere rivisti. Microsoft ha svelato Xbox Series X (dopo qualche giorno rinominata semplicemente Xbox), col suo design monolitico di un case che occupa circa due volte il volume di una Xbox One X. Questo ha un significato importante dal punto di vista delle performance. Si sta per verificare un salto generazionale in piena regola per quanto riguarda la potenza, ma per riuscirci serve ovviamente un cambiamento profondo del core design canonico delle console.Le console per videogiochi sono state storicamente caratterizzate da case piccoli e facili da inserire in mobiletti da salotto o scrivanie di camerette. Le dimensioni sono cambiate da generazione a generazione, ma il ... Leggi la notizia su eurogamer

