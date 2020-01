Vito Molaro è morto: l'attore di Un posto al sole aveva 26 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) E' morto Vito Molaro, il giovane attore malato di fibrosi cistica che aveva recitato anche nella soap Un posto al sole e in alcuni film: aveva 26 anni. Vito Molaro è morto la notte dell'1 gennaio a soli 26 anni dopo aver lottato a lungo contro la fibrosi cistica. Il giovane attore napoletano, che aveva recitato anche nella soap Un posto al sole, era stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I a Roma a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La scomparsa di Vito Molaro ha scioccato e addolorato la piccola comunità di Tufino, il piccolo centro vicino Napoli di cui l'attore era originario. Vito studiava recitazione a Castellammare di Stabia presso Ribalta Officine e aveva già partecipato con piccoli ruoli in alcuni film, corti ... Leggi la notizia su movieplayer

