Usa: varata una stretta su alcuni prodotti per le e-cig (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’amministrazione Trump ha varato come nelle attese una stretta sul fronte delle sigarette elettroniche. Si tratta del divieto di alcuni prodotti aromatizzati usati con le e-cig, ad eccezione di quelli al tabacco e al mentolo. In base alle nuove regole della Food and Drug Administration le societa’ che producono tali prodotti al gusto di frutta e di menta saranno sanzionate se non fermeranno la loro distribuzione entro 30 giorni. La stretta e’ la risposta all’aumento dell’uso di e-cig negli Usa da parte dei teenager e all’epidemia ai polmoni legata legata allo svapare che finora negli Usa ha fatto 55 vittime in 27 stati.L'articolo Usa: varata una stretta su alcuni prodotti per le e-cig Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

ComeUnaCarezza : 1845 – Il Texas viene ammesso come 28º stato degli USA 1860 – Viene varata la prima corazzata britannica in grado… - MarcelloKetta : Questa era la Nave Italia, varata nel 1889 dai cantieri di Genova, mio nonno Antonio viaggiò due volte verso gli US… -